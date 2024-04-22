حددت محكمة جنح العجوزة، جلسة 25 مايو المقبل، للحكم في اتهام مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بالاستيلاء منه على 2 مليون جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وكان محامي الموسيقار قدم مستندات لهيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، تفيد تحويل المبلغ المالي إلى حساب المتهم الذي استغل مرضه في النصب عليه.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمتهم "ن. أ" في 2023 بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي مبلغ مالي 2 مليون و280 ألف جنيه مملوك للمجني عليه الموسيقار حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل مرض الموسيقار حلمي بكر، وأحضر له شخصًا ادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف الموسيقار لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله المتهم.