اتفاق بين التعليم العالي وجمهورية إستونيا لوضع خارطة طريق لتعزيز التعاون

اتفق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وسفيرة إستونيا بالقاهرة أنجريد آمر، على عقد لقاءات مشتركة بين البلدين لوضع خارطة طريق؛ لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما بحثا سُبل تعزيز التعاون المُشترك، والمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، ومنها تبادل الطلاب والأساتذة، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.

وأشاد الوزير بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين، مستعرضًا منظومة التعليم العالي والتي تضم 109 جامعات ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات إطارية ودولية.

وذكر أن الدولة المصرية توفر العديد من المنح الدراسية من خلال منصة Egy Aid، لدراسة مختلف التخصصات للطلاب في جميع دول العالم.

ومن جهتها، أكدت سفيرة إستونيا بالقاهرة على اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، موضحة أن جامعات إستونيا تسعى لإقامة شراكات مع مصر، وأن سفارة جمهورية إستونيا ستبذل قصارى جهدها لدعم وتسهيل التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.

في سياق متصل، ناقش الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، مع وفد من جمهورية تشاد برئاسة تشوناي اليمي سفير تشاد بالقاهرة، فرص التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي، بما يشمل تدريب لأعضاء هيئة التدريس هناك وتبادل الطلاب والأساتذة.

وبحسب بيان جامعية عين شمس، فإنه تم التركيز على التعاون فى المجال الطبي والطب البيطرى والزراعة للاستفادة من خبراء جامعة عين في تلك المجالات، كذلك تم استعراض سبل تعزيز التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات المشتركة والتى من بينها إطلاق جامعة عين شمس لقوافل طبية بجمهورية تشاد.

واتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات لوضع تصور لسبل التعاون الممكنة بين جامعة عين شمس والجامعات بجمهورية تشاد.

من جهته، ناقش الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أمس، مع وفد من جامعة أبردين البريطانية أوجه التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية في مجالات الطب والهندسة والتجارة وعلوم التكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.