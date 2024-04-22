اجتماع بين المهن الطبية والصحة والحماية المدنية بسوهاج لبحث تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

التقى عدد من ممثلي نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، ووكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، وممثلين عن الحماية المدنية، لبحث تيسير الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت الطبية، خاصة فيما يتعلق منها بالحماية المدنية، بمقر ديوان عام المحافظة.

وتوجهت النقابة العامة لأطباء مصر في بيان لها اليوم، بخالص الشكر والتقدير، إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على رعايته الكريمة للتنسيق بين اتحاد نقابات المهن الطبية، والحماية المدنية، بما يخدم مصلحة المواطن، في تلقى خدمه طبية آمنه بجميع المنشآت الطبية الخاصة، وتوجيه سيادته بتيسير كافة الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت الطبية.

وأكد مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، الدكتور طارق منصور، أهمية مثل هذه الاجتماعات لتقنين كافة أوضاع العيادات والمنشآت الطبية، وما تقدمها من خدمات تساعد القطاع الحكومي، وتخدم آلاف المواطنين في المدن والقرى المختلفة بجميع المحافظات.

وأضاف منصور، أن الاجتماع انتهى بالاتفاق بين جميع المشاركين على تيسير إجراءات الحماية المدنية بما يتناسب مع المنشأة الطبية المطلوب ترخيصها في إطار يضمن سهولة الترخيص وضمان الحماية متى تطلب الأمر ذلك.

وأوضح نقيب أطباء سوهاج الدكتور أحمد فوزي، أن هذا التعاون يستهدف التسهيل على شباب الأطباء، تزامنا مع ارتفاع وتيرة هجرة الأطباء إلى الخارج للبحث عن بيئة عمل آمنة، ومستوى مادي أفضل.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور أحمد محروس، إن التعاون بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة قائم في مجلات عدة، وهدفه الرئيسي تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والتيسير على الأطباء.

حضر الإجتماع أمين نقابة أطباء سوهاج د. مجدي هنري، وعضوا مجلس نقابة أطباء سوهاج، د. إيمان سلامة، ود. محمد عبدالعزيز، ونقيب أطباء أسنان سوهاج د. أيمن عبدالجليل، وعضو مجلس النقابة العامة للصيادلة د. أحمد طلعت أبودومة، وأمين نقابة الصيادلة محمد أبو القاسم، بالإضافة إلى النقيب محمد أبو الخير ممثلا عن الحماية المدنية.