اتحاد العاصمة يشكر الجزائريين على موقفهم ضد أزمة مباراة نهضة بركان

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا شكر من خلاله جماهيره وكل الجزائرين الذين وقفوا بجانب فريقه في الأزمة التي سبقت مباراة نضهة بركان الجزائري في الكونفدرالية.

وجاء البيان كالتالي:

تتقدم إدارة إتحاد العاصمة ممثلة في رئيسها كمال حسينة، بجزيل الشكر لكل الجزائريين في كامل ربوع الوطن وبالأخص الأسرة الكروية على الوقفة التضامنية مع الفريق، إثر تعرضه لحملة تشويش قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وتعبّر الهبة التضامنية التي لقيها اتحاد العاصمة عن مدى تماسك أبناء الجزائر في رسالة قوية مباشرة لكل المشككين.

كما يعبر رئيس إتحاد العاصمة عن امتنانه أيضا للموقف الرياضي المشرّف الذي أظهره مناصرو فريقنا في مدرجات ملعب 5 جويلية 1962، رغم رفض الفريق المنافس الدخول الى أرضية الميدان لخوض اللقاء.

عاشت الجزائر وتحيا لياسما

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أصدر بيانا حول إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، بسبب أزمة قمصان نهضة بركان والتي بدأت منذ الوصول للجزائر ولم تنته إلا بإلغائها.