توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع طريق التنمية

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وقع العراق وتركيا وقطر والإمارات، اليوم الأثنين، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع "طريق التنمية" بحضور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.

وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأوضح بيان الحكومة العراقية، أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب.

كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

ومشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو الماضي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

وفي سبتمبر الماضي ،قال أردوغان إن مشروع طريق التنمية التركي – العراقي يتيح فرصة بناء عالم جديد.