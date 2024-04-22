«كاف» يعلق في بيان رسمي على إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة إلغاء مباراة نهضة بركان المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان من المقرر أن يلتقي نهضة بركان المغربي مع مستضيفه اتحاد العاصمة الجزائري مساء الأحد، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واشتعلت أزمة بين الناديين قبل يومين من المباراة بسبب قمصان فريق نهضة بركان، والذي يحمل خريطة المغرب كاملة بما فيها منطقة الصحراء، والتي تشهد نزاع سياسي بين البلدين.

وكتب الاتحاد الإفريقي في بيان مختصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:«لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، الأحد 21 أبريل 2024، في الجزائر العاصمة، مثلما كان مُقررًا».

وأكد البيان: «ستُحال القضية على الهيئات المختصة ونعتذر عن أي إزعاج لحق برعاتنا وشركائنا التلفزيونيين والجماهير».