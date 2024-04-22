إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال 5 مدن بالضفة الغربية

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أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، فلسطينيين واعتقل آخرين خلال اقتحامات لـ 5 مدن بالضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقال الشهود لوكالة الأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي نابلس وطوباس شمال الضفة، وشرعت في تفتيش منازل.

وأوضحوا أن القوات داهمت منازل في مخيم بلاطة شرق نابلس واعتقلت فلسطينيين، واندلعت مواجهات بين السكان وهذه القوات، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي.

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام مخيم بلاطة نُقل على إثرها إلى مستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 5 فلسطينيين من المخيم، بينهم أربعة أشقاء، وفق الشهود.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال اقتحم مدينة طوباس، واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، وفتش منازل واعتقل فلسطينيا على الأقل قبل انسحابه.

كذلك نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات ليلية لبلدات في محافظات رام الله (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب)، حيث اعتقل فلسطينيين، حسب المصادر.

ولمدة يومين حتى مساء الأحد، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم (شمال)، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا وخلف دمارا كبيرا، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.