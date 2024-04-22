وصول الرئيس التركي إلى بغداد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد، اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية.

وذكر مصدر في الحكومة العراقية، أن أردوغان سيجري سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في جميع المجالات وأبرزها المياه والنقل.

وتأتي الزيارة للتوقيع على اتفاقيتين استراتيجيتين وأكثر من 20 مذكرة تفاهم، أبرزها بشأن ملف المياه وطريق التنمية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "الزيارة تأريخية، إذ أنها الأولى للرئيس التركي إلى العراق منذ 13 عاما، وآخر مرة زار فيها بغداد كانت في 2011، وتنطلق أهمية الزيارة من الملفات التي ستبحثها والتي تم الإعداد لها مبكرا منذ العام الماضي، وعملت فرق ولجان مشتركة على الإعداد للزيارة في ملفات الأمن والمياه والزراعة داخل العراق، والاقتصاد والتبادل التجاري".

جدير بالذكر أن الهجمات التي تشنها تركيا داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في إطار عملية المخلف القفل التي أطلقتها أنقرة في شهر أبريل عام 2022، تثير توترات في العلاقات بين البلدين.