الغندور: الزمالك يرغب في ضم نجم بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسعى لضم مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتابع الغندور خلال برنامجه استاد المحور: «يرغب مسؤولي نادي في تدعيم مركز خط الوسط بلاعب وسط قوي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل».
وأضاف: «استفسر مسؤولي نادي الزمالك عبر وسطاء عن عقد لاشين مع بيراميدز تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع ناديه».
واختتم: «نادى الزمالك يعلم صعوبة تفريط نادي بيراميدز في أي لاعب خلال الفترة الحالية ولكن يراهن مسؤولي القلعة البيضاء على استطلاع رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق».