الغندور: الزمالك يرغب في ضم نجم بيراميدز

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسعى لضم مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه استاد المحور: «يرغب مسؤولي نادي في تدعيم مركز خط الوسط بلاعب وسط قوي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل».

وأضاف: «استفسر مسؤولي نادي الزمالك عبر وسطاء عن عقد لاشين مع بيراميدز تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع ناديه».

واختتم: «نادى الزمالك يعلم صعوبة تفريط نادي بيراميدز في أي لاعب خلال الفترة الحالية ولكن يراهن مسؤولي القلعة البيضاء على استطلاع رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق».