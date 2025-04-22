النائبة الأمريكية هالي ستيفنز تخوض السباق الانتخابي لتمثيل ميشيجان في مجلس الشيوخ

أطلقت النائبة الأمريكية لأربع دورات، هالي ستيفنز اليوم الثلاثاء، حملة ترشحها لشغل مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي الشاغر عن ولاية ميشيجان بمقطع مصور بالفيديو يركز على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول ستيفنز في المقطع المصور وهي تمشي بين كثير من الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي لإثبات أنها المرشحة التي ستحمي صناعة السيارات الحيوية في الولاية ، إن "الفوضى التي سببتها رسومه الجمركية المتهورة تعرض عشرات الآلاف من الوظائف في ميشيجان للخطر".

وقالت ستيفنز في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "نحن بحاجة ماسة إلى وضع حد لأجندة الفوضى".

يشار إلى أن الديمقراطية ستيفنز ، هي رابع مرشح معروف ينضم إلى أحد أكثر سباقات مجلس الشيوخ متابعة في البلاد ، بعدما أصبحت الأغلبية الجمهورية في المجلس (53-47 ) على المحك في الولاية المتأرجحة التي فاز بها ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي.

وقبل دخولها الكونجرس، عملت ستيفنز في فريق مهمة عمل السيارات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 ، حيث أنقذت إدارة الرئيس باراك أوباما خلالها كلا من شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.

وقالت ستيفنز إن ضرائب ترامب التي فرضت على الواردات تخلق أزمة أخرى لاقتصاد ميشيجان ، القائم على حالة صناعة السيارات.

وأضافت : "يعاني الناس من الغليان بسبب الغموض بشأن الرسوم الجمركية".