الأهلي يعلن موقف ثلاثي الفريق المصاب من مباراة صن داونز

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من المشاركة في مباراة صن داونز القادمة، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25.
قال أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي: «وسام أبوعلى تعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية وشارك في المران بصورة طبيعية».
وأضاف: «كريم الدبيس أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بجذع في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية وبدأ مرحلة التأهيل».
وتابع: «يحيي عطية الله يواصل التأهيل من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية».
وأكمل: «كريم فؤاد في المرحلة الثالثة للتأهيل بعد عملية بناء الرباط الصليبي، وسيخضع لقياسات بدنية قريبًا لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية».
وأتم: «رضا سليم يخوض المرحلة الاولي من التأهيل بعد خياطة الغضروف الداخلي للركبة».