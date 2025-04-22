 الأهلي يعلن موقف ثلاثي الفريق المصاب من مباراة صن داونز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن موقف ثلاثي الفريق المصاب من مباراة صن داونز

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 10:13 م

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من المشاركة في مباراة صن داونز القادمة، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25.

قال أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي: «وسام أبوعلى تعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية وشارك في المران بصورة طبيعية».

وأضاف: «كريم الدبيس أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بجذع في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية وبدأ مرحلة التأهيل».

وتابع: «يحيي عطية الله يواصل التأهيل من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية».

وأكمل: «كريم فؤاد في المرحلة الثالثة للتأهيل بعد عملية بناء الرباط الصليبي، وسيخضع لقياسات بدنية قريبًا لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية».

وأتم: «رضا سليم يخوض المرحلة الاولي من التأهيل بعد خياطة الغضروف الداخلي للركبة».


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