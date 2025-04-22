سرايا القدس تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري، مساء الثلاثاء، إنها سيطرت على طائرة استطلاعية إسرائيلية من نوع "Matrice 350 RTK" خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت السرايا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" قوة هندسة إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية وتحديدًا سرايا القدس وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملياتها ضد جيش الاحتلال في خضم معارك برية ضرية في إطار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكنانت كتائب القسام قد أعلنت أمس، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسية إسرائيلية لعين نفق مفخخة مسبقًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت أنه فور وصول القوة للمكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح