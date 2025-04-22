جماعة الحوثي: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد حاملتي طائرات أمريكيتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفت من خلالهما حاملتي طائرات أمريكيتين التابعة لهما وإسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، مساء الثلاثاء، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي.

وأضاف أن الاستهداف جرى بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام وصفتها بالمعادية في أجواء سواحل محافظة حجة، بصاروخ أرض جو محلي الصنعِ.

وأوضح أن هذه هي الطائرة السابعة التي أسقطتها الدفاعات الجوية خلال شهر أبريل الجاري والـ 22 خلال ما قال إنها معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادًا لغزة.

وقال البيان إنهم مستمرون لما سماه لـ"العدوان الأمريكي"، وأن موقف الجماعة العسكري اليوم أفضلُ مما كان عليه قبل أسابيع.

وشدد على استمرار العمليات التي قال إنها لنصرة غزة حتى وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنها.