مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح شمال غربي باكستان

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعدما فتح مهاجمون مجهولون النار على سيارة في منطقة سوات شمال غربي باكستان اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة، وقع الحادث في منطقة قنبر بالمديرية، حيث استهدف مهاجمون مسلحون سيارة وقتلوا ثلاثة أشخاص في الموقع وتمكنوا من الفرار، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

ونُقلت جثث المتوفين على الفور إلى مستشفى سيدو شريف لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت الشرطة إن الضحايا ينتمون لمنطقتي قنبر وأوديجرام. وقد بدأت الشرطة عملية بحث في المنطقة.

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجوم ولكن حركة طالبان باكستان ، تشن هجمات في البلاد ،وهي جماعة حليفة لحركة طالبان الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان المجاورة في أغسطس عام 2021.

وتتهم باكستان حكومة طالبان في أفغانستان بتوفير ملاذ آمن لمثل هذه الجماعات، حيث تقول إن نشاط المسلحين تصاعد منذ عودة طالبان للحكم في عام 2021، ولكن كابول تنفي ذلك.

وتبادلت باكستان وافغانستان شن هجمات ضد كل منهما الأخرى مؤخرا.

واتفقت أفغانستان وباكستان على عدم تصعيد النزاع بينهما و"استكشاف حل شامل" بعد عدة أسابيع من القتال العابر للحدود الذي أسفر عن مقتل المئات، حسبما أعلنت الحكومة الصينية عقب محادثات وساطة مؤخرا بين الدولتين.