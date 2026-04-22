ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة على مدار ثلاثة أيام بمختلف مراكز المحافظة لمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المقررة، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وأوضح وكيل الوزارة علي حسن عبدالفتاح أن هدف الحملات كان التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز ومحلات بيع الأسماك والفسيخ والرنجة.

وقد أسفرت الحملات في مجال المخابز البلدية عن تحرير 180 مخالفة تموينية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود سجلات تشغيل، ومخالفات وفى مجال الأسواق تم تحرير 41 مخالفة تموينية، وضبط سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وأضاف أن الحملات تحفظت على مضبوطات من بينها نخالة خشنة، وعلف مواشي سوبر 12%، وقشطة صفراء ولحوم مجهولة المصدر، ومخلل.

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 4 مخالفات لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف المقررات التموينية.. وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 6 مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشة المفاجئة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لردع أي محاولة للتلاعب بالسلع الغذائية والتموينية أو التلاعب في الأسعار أو الأوزان.

في سياق آخر، شنت رئاسة حي غرب المنصورة حملة لرفع وإزالة نواتج الهدم والبناء والمخلفات الصلبة بنطاق الحي، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لإخلاء الشوارع من التراكمات داخل الكتل السكنية، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد محافظ الدقهليةطارق مرزوق استدامة حملات رفع المخلفات الصلبة، حيث كلف بإخطار أصحاب قطع الأراضي الفضاء وإنذارهم بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء على أراضيهم الواقعة داخل الكتل السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الالتزام، حرصا على تحسين جودة الحياة والصحة العامة للسكان.

من جانبه، أوضح رئيس الحى أشرف محمد أمين أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 200 طن من المخلفات والتراكمات الصلبة ونواتج الهدم، وتم التخلص منها بالكامل بنقلها إلى المدفن الصحي بـقلابشو.