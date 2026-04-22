المغرب والنمسا يؤكدان عزمهما على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أعرب المغرب والنمسا، اليوم الأربعاء، عن عزمهما على تدشين "مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية"، تستند إلى تاريخ مشترك استثنائي يمتد لأزيد من 240 عام.

وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة العمل التي قام بها وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى فيينا بدعوة من بيات ماينل ريزينجر، الوزيرة الفيدرالية للشئون الأوروبية والدولية بالنمسا، جدد الوزيران، تأكيد التزامهما المتبادل بتعميق التعاون في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن مستوى المبادرات بين الشعبين.

وأشاد بوريطة ومينل ريزينجر، بالدينامية القوية والتقدم الهام، الذي ميز العلاقات بين المغرب والنمسا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اعتماد "الإعلان السياسي المشترك" في 1 مارس 2023، والذي يشكل خارطة طريق لكافة مجالات التعاون بين البلدين.

* تعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية والقضائية

وأشار الوزيران، إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية والقضائية في كلا البلدين، وأكدا أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور أساسي في توطيد العلاقات الثنائية، مبرزين في هذا الإطار، أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين رؤساء برلماني البلدين.

وأعرب بوريطة ومينل ريزينجر، عن ارتياحهما لتحسن التبادلات التجارية بين المغرب والنمسا، و للاستثمارات التي قامت بها شركات نمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

* التعاون الصناعي بين البلدين

وأشاد المسئولان، أيضا بالتقدم المحرز مؤخرا في مجال التعاون الصناعي، معربين عن رغبتهما في تقاسم الممارسات الفضلى، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

* مذكرة تفاهم لإرساء الحوار الاستراتيجي بين البلدين

ووقع الجانبان المغربي والنمساوي، على مذكرة تفاهم ترسي الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، يجدد المغرب والنمسا، تأكيد قناعتهما بأن المشاورات وتبادل المعلومات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيساهمان في تعميق التفاهم بين البلدين.

ويكرس هذا الاتفاق الذي يستند إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، الطابع المحوري للشراكة التاريخية والمتميزة بين المغرب والنمسا، اللذين احتفلا في 28 فبراير 2023 بالذكرى الـ240 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.