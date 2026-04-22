افتتحت الفنانة التشكيلية نازلي مدكور معرضها الاستعادي «أنشودة الأرض»، مساء الثلاثاء 21 أبريل، بقاعة قاعة الزمالك للفن، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والفنانين.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الكاتب الكبير محمد سلماوي، والسفير نبيل فهمي، والسفيرة ليلى بهاء الدين، ووزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، والكاتب عبدالله السناوي، إلى جانب عدد من الفنانين التشكيليين والمثقفين.

ويضم المعرض مختارات من أعمال الفنانة تمتد لأكثر من 45 عامًا، مقدّمًا بانوراما تشكيلية تعكس تطور تجربتها الفنية وتنوع مراحلها، بما يشكل سيرة بصرية متكاملة تكشف عن ملامح مشروعها الإبداعي.

وتستند الأعمال المعروضة إلى علاقة عميقة بالطبيعة المصرية التي شكّلت المصدر الأهم لإلهام مدكور، حيث تتجلى مفردات البيئة من الواحات والصحراء إلى الصعيد والريف، ضمن معالجات بصرية تجمع بين التعبير والتجريد. كما يظهر تنوع الخامات التي اشتغلت عليها الفنانة، من الكانفاس والورق إلى البردي، في صياغات تعكس ارتباط الإنسان بالمكان والهوية.

وتكشف الأعمال عن تجربة ثرية قائمة على التجريب وتعدد الموضوعات، خاصة ما يتصل بقضايا المرأة، إلى جانب الاهتمام بفن الكتاب ومجاورة النصوص الأدبية والفكرية، مع قدرة واضحة على المزج بين البناء الهندسي الصارم والحركة اللونية الحرة في تكوينات متوازنة.

ويلاحظ المتلقي تطورًا مستمرًا في المسار الإبداعي للفنانة، حيث تقدم في كل مرحلة رؤية جديدة على المستويين البنائي والفكري، مع الحفاظ على خصوصية أسلوبها.

يُذكر أن نازلي مدكور تُعد من أبرز فنانات التشكيل في مصر، وقد أقامت أكثر من 40 معرضًا فرديًا داخل مصر وخارجها، وشاركت في معارض دولية، كما حازت على جائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2025، وتكريمًا في احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح» عام 2026.