السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان بلقاء محاميه بعد رفع تركيا الحظر عنه

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التقى عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كيه) المحظور، ومحاميه اليوم الأربعاء، بعدما قررت الحكومة التركية رفع الحظر عنه، حسبما قال المحامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ).

وقال المحامي جنكيز يوريكلي لـ "د.ب أ" إن محاميين اثنين سافرا إلى إمرالي قبالة سواحل اسطنبول حيث يحتجز أوجلان منذ عام 1999 .

وأوضح يوريكلي: "كنا نتقدم بطلب للقاء (أوجلان) بشكل يومي"، مضيفا أن ممثلي الادعاء في إقليم بورصا، شمال غربي تركيا، وافقوا أخيرا على اللقاء. ولم يحدد يوريكلي طبيعة اللقاء.

وفي الثاني من مايو الجاري، سمح لأوجلان بلقاء محاميه لأول مرة منذ عام 2011 .

وقد رفعت تركيا حظرا كانت فرضته لمدة ثمانية أعوام على لقاء أوجلان بمحاميه، حسبما قال وزير العدل عبد الحميد جول يوم 16 أيار/مايو.

وقد دخل عدد من أعضاء وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في إضراب عن الطعام لعدة أشهر للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لأوجلان.

واعتقلت القوات التركية أوجلان في كينيا في عام 1999 وأعادته إلى تركيا حيث صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

ووفقا لحزب الشعوب الديمقراطي، يلتزم نحو 3 ألاف شخص حاليا بالإضراب عن الطعام.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.