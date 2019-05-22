رئيس برلمان أوكرانيا: قرار حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة غير دستوري

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أدان رئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا أصدره رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات عامة مبكرة وقال إن القرار "غير دستوري".

وقال باروبي أمام البرلمان: "اعتقد أن المرسوم بحل البرلمان يتعارض مع الدستور." ويعتزم أعضاء البرلمان اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار.

وكان زيلينسكي وقع امس الثلاثاء مرسوما بحل البرلمان و إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 21 يوليو المقبل.

وقال الرئيس إنه يملك صلاحية حل البرلمان لأن المجلس يفتقر بشكل فعلي لائتلاف حاكم منذ عام 2016.

ورفض باروبي ذلك وقال: "أعلن الائتلاف حل نفسه من فوق هذا المنبر الإسبوع الماضي ... نحن الآن في إطار عملية دستورية لتشكيل ائتلاف."

وأكد: "سأواصل خدمة هذه المنصة كما فعلت دوما... وبشكل حصري في إطار السلطة القانونية."