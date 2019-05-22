«سيربيروس» تطلق صندوق استثمار جديد برأسمال 3 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار المالي الأمريكية "سيربيروس كابيتال مانجمنت" تعتزم إطلاق صندوق استثمار متخصص في "الأصول المتماثلة".

وقالت المصادر إن الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار للصندوق الجديد، مضيفة أن الشركة تلقت بالفعل تعهدات من بعض المستثمرين بالاستثمار في الصندوق الجديد.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن إطلاق هذا الصندوق يمثل تغييرا في استراتيجية "سيربيروس" التي اعتادت الاستثمار في صناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات ، كما يأتي في وقت موات أيضا، مضيفة أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن العائد المحتمل من الاستثمار في الأسهم الخاصة، مما ساعد الشركات التي تدير مثل هذه الصناديق في جمع حوالي 432 مليار دولار خلال العام الماضي.

يذكر أن "الأصول المتماثلة" هي أدوات استثمار أو أصول تتشابه في خصائصها المالية وتخضع لنفس القوانين والقواعد المنظمة.

في المقابل، فإن صناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات تمتلك عادة تفويضا يتيح لها مرونة كبيرة في الاستثمار في مختلف المجالات والمنتجات الاستثمارية بما في ذلك الديون المشكوك في تحصيلها والأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري.

وجمعت "سيربيروس" 4 مليارات دولار في الطرح السادس لصندوق استثمارها الشهير في عام 2017. وفي الشهر الماضي جمعت الشركة 1ر5 مليار دولار لأول صندوق استثمار متخصص في الاستثمار في الديون المشكوك في تحصيلها.

يذكر أن "سيربيروس" تدير حاليا أصولا بقيمة 39 مليار دولار بحسب موقعها على الإنترنت.