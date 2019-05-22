وزارة الدفاع الروسية: طائراتنا العسكرية لم تنتهك المجال الجوي فوق المنطقة العازلة قبالة ألاسكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات من طراز توبوليف 95 حاملة لصواريخ استراتيجية نفذت رحلات جوية دون انتهاك للمجال الجوي فوق المنطقة العازلة قبالة ألاسكا، وأنه في "مراحل معينة أثناء تحليق الطائرات الروسية" رافقتها المقاتلات الأمريكية.

ولم يذكر البيان الروسي شيئا عن مقاتلات روسية طراز أس يو 35.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الأمريكية اعترضت ست طائرات عسكرية روسية كانت تحاول دخول منطقة عازلة قبالة سواحل ألاسكا ، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية كانت طوال الوقت داخل المجال الجوي الدولي.

وأعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي في أمريكا الشمالية (نورد) أنه في بادئ الأمر، اعترضت طائرتان أمريكيتان من طراز أف 22 مقاتلتين روسيتين من طراز تي 95 أمس الاثنين.

ثم اعترضت طائرتان أمريكيتان طراز أف 22 مجموعة ثانية من الطائرات الروسية ، تتألف من طائرتين من طراز توبوليف ومقاتلتين من طراز أس يو 35 .

وتعرضت كندا في وقت سابق من هذا العام لحوادث من هذا النوع مع الطائرات العسكرية الروسية.

وتضم قيادة (نورد ) كلا من الولايات المتحدة وكندا.

وحسب تعليمات هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية ، يجب الإعلان مقدمًا عن أي دخول إلى المناطق العازلة ، والمعروفة باسم مناطق تحديد الدفاع الجوي، التي تمتد قبالة سواحل ألاسكا على بعد أكثر من 300 كيلومتر من الشاطئ.

وخلال فترة الحرب الباردة ، كانت مثل هذه الاعتراضات تقع بشكل منتظم ، حيث كانت نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي المشترك يسعى لردع قاذفات القنابل وطائرات الاستطلاع السوفيتية قبالة حدود أمريكا الشمالية.