قال المخرج محمد سامي، إن الفنان محمد مهران ممثل جيد ولديه موهبة مميزة، معقبًا: «استمتعت بالعمل معه ومثله مثل باقي النجوم الكبار الذين يحتاجون إلى مناخ مناسب لتظهر موهبته».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن محمد مهران أثبت موهبته عندما أُتيحت له الفرصة، متابعًا: «أتوقع أن تبدأ انطلاقته الفترة المقبلة».

واستطرد: «محمد مهران مجتهد وبات في ورشة دوكو عدة أيام ليتقن الدور، وكان يحفظ الأدوار قبل الذهاب للتصوير»، مؤكدًا أن «مهران» يحتاج الدعم ليس النصيحة.

وأشار «سامي» إلى أن الفنان محمد رمضان كان يريد أن يمنح كل ممثل مساحته في المسلسل، ذاكرًا أن «رمضان» كان يتعامل بطريقة جيدة ومتواضعة مع زملائه أثناء التصوير.

يُذكر أن مسلسل البرنس، من بطولة الفنان محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «سينيرجي».