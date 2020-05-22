وزير التنمية المحلية: بدء صرف منحة 500 جنيه لـ 12 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا في 3 محافظات

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه بالتعاون مه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، بدأ صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 12 ألف مواطن في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شعراوي، في بيان له، أمس الجمعة، أن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وفي إطار آليات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين في القرى المستهدفة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وتابع: "تم إرسال الكشوف إلى برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية، في تلك القرى ومديريات القوى العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في قوائم برنامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية بباقي الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل أي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعة الانتهاء من إجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري إعداده لتوقعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت آلاء الزهيري، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة على استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة، للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضيين والمستفدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الآخرى.