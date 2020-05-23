رئيس وزراء الجزائر: استخدام الكمامات مرحلة مهمة في التصدي لكورونا

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، إن استخدام الكمامات من قبل المواطنين يعد "مرحلة مهمة ومنعرجا حاسما" في التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلاده "ستنجح في رفع هذا التحدي".

وأضاف جراد في كلمة له "الجزائر نجحت في رفع التحدي الأول المتعلق بالتحاليل الفيروسية، والتحدي الثاني الخاص بالعلاج بالهيدروكسي كلوروكين التي كانت تجربة مهمة جدا، وسننجح في رفع التحدي الثالث وهو تعميم استعمال الكمامات على المستوى الوطني من طرف المواطنين".

وكشف عن توزيع 9 ملايين كمامة، موضحا بأن العملية لا تزال متواصلة.

وأشاد جراد، بجهود الأطباء واصفا عملهم بـ "الجبار والمهم". كما ثمن الجهد الجماعي للحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وجمعيات الأحياء والشباب، الذين تجندوا لتوزيع الكمامات وكذا الأغذية والمساعدات بجميع أنواعها.

وأضاف "من خلال هذا العمل تمكنا من تكوين جبهة وطنية حقيقية ضد هذه الجائحة واستطعنا حقيقة الخروج من هذه المرحلة رافعين راية الوحدة الوطنية وحب الوطن".

يذكر أن الجزائر سجلت حتى اليوم الجمعة، 582 حالة وفاة، و7918 إصابة، مقابل 4256 حالة شفاء، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.