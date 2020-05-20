 نتفليكس تكشف عن الإعلان الدعائي لفيلم «الحراس الخالدون» لشارليز ثيرون - بوابة الشروق
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نتفليكس تكشف عن الإعلان الدعائي لفيلم «الحراس الخالدون» لشارليز ثيرون


نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:45 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:45 م

كشفت منصة نتفليكس، عن الإعلان الدعائي لفيلم "الحراس الخالدون- The Old Guard"، والمقرر عرضه 10 يوليو المقبل، من بطولة شارليز ثيرون، وكيكي لاين، مروان كنزاري، لوكا مارينيلي، هاري ميلنج، فان فيرونيكا نجو، مع ماتياس شونارتس وشويتيل إيجيفور

الفيلم المقتبس عن سلسلة روايات مصورة تأليف: جريج روكا، ورسوم ليوناردو فيرنانديز، تدور أحداثه حول، مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم. ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.
الفيلم من إنتاج؛ دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانجير، تشارليز ثيرون، AJ Dix، بيث كونو، مارك إيفانز، وإخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.

 

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One more day until their secret is revealed. Check back tomorrow to take a closer look at @oldguardmovie.

A post shared by The Old Guard (@oldguardmovie) on


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