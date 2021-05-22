الاحتلال الإسرائيلية يقمع مظاهرة ضد الإغلاق في حي الشيخ جراح

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس، مساء اليوم السبت، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح، نظمت ضد إغلاق الحي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية في القدس، باستخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين في الوقفة.

وحسب المصادر، شارك في الوقفة إلى جانب أبناء حي الشيخ جراح، نشطاء سلام، رددوا هتافات منددة بحصار الحي وبممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الأهالي هناك، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

ودعا المشاركون بالوقفة إلى "وضع حد لاستفزازات المستوطنين الإسرائيليين، ورفع الحصار غير القانوني المتواصل على الحي منذ 14 يوما".

ومنعت القوات الإسرائيلية، أهالي حي الشيخ جراح اليوم من التظاهر على مدخل الحي في حين سمحت للمستوطنين بالدخول والخروج بحرية تامة.