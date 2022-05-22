تركيا تستدعي السفير الأمريكي

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي في أنقرة، وأبلغته استياءها من بيان أصدرته سفارة واشنطن قبيل انطلاق تجمع سياسي في إسطنبول السبت، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة، أصدرت بيانًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، بسبب «استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين، في حالات سابقة».

من جانبها، أوصت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر، خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم.

وأشارت الخارجية التركية في بيان، إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات؛ رغم اتخاذ القوات الأمنية الأمريكية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات.

وأوصت الخارجية مواطنيها في الولايات المتحدة، بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار، احتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها.

ودعت الخارجية موطنيها إلى تجنب مواقع الازدحام، والابتعاد عن مناطق الاحتجاج والتظاهر، وإبلاغ أقاربهم بمكان وجودهم، ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة التطورات الفورية المحتملة.