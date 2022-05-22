مبابي: سأشجع ريال مدريد في نهائي الأبطال

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كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أسباب اختياره تمديد عقده مع الفريق الباريسي بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد، لكن باريس سان جيرمان قرر توقيع عقدا جديدا مع فريقه لمدة 3 سنوات وحتى صيف 2025.

وأصدر مبابي بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «أتقدم بالشكر إلى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بعد منحي فرصة اللعب في الفريق».

وأضاف: «اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان، لأني منذ صغري حاولت أن أتقدم من تحد إلى تحد وأن أبني مسارا للقمة مهما كانت».

وأكمل: «أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا الاستمرار في النمو داخل نادٍ لديه الوسائل لتحقيق أهدافه».

وأشار: «أشكر الرئيس ناصر الخليفي على ثقته بي، أنا لدي تقدير لجميع مشجعي باريس سان جيرمان، في فرنسا وحول العالم».

وأتم: «سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس».