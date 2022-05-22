محافظ جنوب سيناء يتابع مراحل تنفيذ مشروع مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وعلى رأسها مشروع إنشاء وتجهيز مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، والحديقة المركزية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ جنوب سيناء ، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخCOP 27 المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وأوضح المحافظ أن الحديقة المركزية تضم العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة، ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك عالمية، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات، و بحيرات مائية، ومتحف شنايدر.

وأكد أن هذه الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمدينة، وتساعد بشكل حضاري على تحويل المدينة إلى مدينة بيئية خضراء عالمية، إضافة إلى كون المدينة وجهه ثقافية ترفيهية للرواد من كافة الأجناس والأعمار، ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية.

شهد اللقاء اللواء أحمد الاسكندرانى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، والمهندس خالد الغنام ممثل وزارة الإنتاج الحربي، والمهندس محمد السكري مستشار المحافظ للتجميل والتشجير.