الداخلية تستضيف ورشة عمل الإنتربول حول التصدى للتنظيمات الإرهابية الناشئة بالشرق الأوسط وأفريقيا

تستضيف وزارة الداخلية ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان "التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وذلك خلال الفترة من (23- 25 مايو 2022) بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ27 دولة فضلاً عن مصر وهى "ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، بوركينا فاسو، تشاد، مالى، موريتانيا، النيجر، الصومال، جيبوتى، نيجيريا، الكاميرون، بنين، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية"، وبمشاركة خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، الاتحاد الأوروبى، مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً فى الاعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث استراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصرى المحورى فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.