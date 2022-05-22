رئيس جامعة الفيوم يشهد الملتقى التوظيفي الأول بكلية الهندسة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الملتقي التوظيفي الأول لكلية الهندسة ظهر اليوم، في قاعة المؤتمرات بكلية الهندسة.

وأكد حتاتة أن الملتقيات التوظيفية توجه عام من الدولة والجامعة لمتابعة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، لإعداد خريج قادر على المنافسة، خاصة كلية الهندسة التي لها دور تعليمي بالإضافة إلى دورها التنموي.

وأوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دور قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، ومساهمته الفعالة في تطوير البيئة المحيطة من خلال تنظيم الأنشطة المجتمعية والمشاركة بالقوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى متابعة متطلبات سوق العمل ودراسة مشاكلها وطرق حلها كما يسعى القطاع للتواصل بين الخريجين والقطاعات المختلفة.

وأشار الدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، إلى حرص الكلية على تنظيم الملتقى التوظيفي الأول لمد جسور التواصل بين الكلية ومؤسسات سوق العمل، لوضع رؤية لمتطلبات السوق الخارجي، وإعداد خريج قادر على المنافسة والتميز.

واستعرض الدكتور حجاج ماهر، مدير وحدة متابعة الخريجين، دور وحدة متابعة الخريجين بكلية الهندسة، وتنظيم الوحدة لعدد من الدورات التدريبية، وورش العمل، وتوقيع بروتوكولات تعاون لتدريب الطلاب، ووضع رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة القادمة.

وفي الختام قام رئيس الجامعة الحضور، بافتتاح معرض لأنشطة الشركات الراعية المشاركة بالملتقى، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بخريجي كلية الهندسة، كما تم إهداء دروع التكريم للسادة الحضور والمؤسسات والشركات الراعية.