 زوجة تتخلص من زوجها من أجل عشيقها في الإسماعيلة - بوابة الشروق
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زوجة تتخلص من زوجها من أجل عشيقها في الإسماعيلة

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى أمير
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 3:52 م

كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور، على جثة شخص في عزبة البياضية بالقنطرة غرب الإسماعيلية الأسبوع الماضي، وبه آثار إصابات في الرأس، ما رجح وجود شبهة جنائية.

وأثبتت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة الضحية بالتعاون مع عشيقها، وتم ضبطهما.

وتلقت أجهزة أمن الإسماعيلية، بلاغا بالعثور على الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وعقب اكتشاف الواقعة، أمر مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث، لكشف لغز الواقعة، وتكثيف التحريات حول الواقعة، لسرعة الوصول إلى الجناة، حتى توصل للزوجة وعشيقها.

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