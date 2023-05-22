وزير الصحة: الدهون المشبعة سبب رئيسي لأكثر من 17 مليون وفاة سنويا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لأكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويا على مستوى العالم.

وذكر عبدالغفار في تصريحات تحذيرذة نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية الدولة المصرية تبنت مؤخرا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيا بحلول أكتوبر 2023 ما سيجعل مصر الدولة الـ 49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

ولفت عبدالغفار الي أن الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء مع حظر الزيوت المهدرجة، وتم وضع حد إلزامي للدهون المتحولة الذي من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة ما يقدر بنحو 8,39 % من وفيات أمراض القلب التاجية تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة.