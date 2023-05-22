عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يطالب بضرورة خفض معدل التضخم الأساسي

قال بوريس فويستش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يحتاج إلى خفض معدل التضخم الأساسي، قبل أن يفكر في كيفية المضي قدما في دورة الزيادة التاريخية لأسعار الفائدة الرئيسية.

وقال فويستش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، في تصريحات بالعاصمة زغرب: "ما نعرفه أن معدل التضخم العام (في منطقة اليورو) تراجع ويواصل تراجعه، بفضل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة كبيرة، لكن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا) مازال مرتفعا ونحن نحتاج إلى ضرورة كسر هذا المسار وتحرك معدل التضخم الأساسي في اتجاه التراجع".

وأضاف أن مدى استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لتحقيق هذا الهدف بشكل دقيق مازال غير واضح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فويستش قوله "علينا التحرك خطوة بخطوة، سنجتمع (مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية) في يونيو ويوليو، وبعد ذلك سنرى طبيعة الموقف الفعلي وطبيعة البيانات التي لدينا، نحن نقول إننا نعتمد في قراراتنا على البيانات وسنظل كذلك".

ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الحالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25%، في حين أبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان: "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا".

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الموحد للاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو بنسبة 7% سنويا خلال أبريل الماضي مقابل 6.9% خلال مارس الماضي، في المقابل ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 5.6% مقابل 5.7% خلال مارس الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% مقابل 0.7% خلال مارس الماضي.