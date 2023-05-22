مقتل جنديين و3 مسلحين في عملية بشمال غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين خلال عملية للقوات الأمنية في منطقة تانك بإقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان.



ونقلت وكالة "خاما برس" عن الجناح الاعلامي للجيش الباكستاني القول في بيان إن جنديين لقيا حتفهما خلال العملية الأمنية.



وأضاف البيان، أن القوات الأمنية نفذت عملية بناء على معلومات استخباراتية أمس الأول السبت، حيث علمت بوجود إرهابيين بالمنطقة.



وأوضح البيان "الإرهابيون الذين تم قتلهم كانوا متورطين في أنشطة إرهابية كثيرة ضد قوات الأمن والمواطنين الأبرياء".



وقال الجيش "يتم تطهير المنطقة للقضاء على أي إرهابيين فيها".