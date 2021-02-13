مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية

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لقى شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية في قرية دهشور بمنطقة البدرشين بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة بترعة المريوطية، ونتج عن الحادث مصرع شخص، تمكنت القوات من انتشال جثته، وإصابة اثنين آخرين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.