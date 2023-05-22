إضراب جزئي لموظفي الخطوط الجوية الكويتية احتجاجا على تدني الأجور

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نظم عدد من الموظفين العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إضرابا جزئيا صباح اليوم الاثنين لمدة ساعتين.

جاء ذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف مكافآت الصفوف الأمامية، والعبث بحقوقهم وإهدار مكتسباتهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري، إن الإضراب الجزئي خطوة أولى.

وأضاف أنه في حال عدم إقرار مطالب الموظفين سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، موضحا أن من بين هذه الخطوات إيقاف حركة الطيران لحين إقرار كل المطالب.

وفي وقت سابق، أكدت النقابة أن الإضراب حق مشروع كفله الدستور والقانون الكويتي وكل الاتفاقات الدولية.

وأشارت إلى أنه خلال الإضراب سيتم مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.