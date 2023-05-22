 محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التأثيث والتشطيبات النهائية بمجمع المصالح الحكومية المميكن - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التأثيث والتشطيبات النهائية بمجمع المصالح الحكومية المميكن

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 9:55 م

أجرى اللواء محمد الزملوط،محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التأثيث والفرش بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن؛ استعدادًا لبدء انتقال العاملين، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وتجهيز المكاتب الإدارية داخل المباني وتوفير العمالة الكافية لذلك وتسليمها للمديريات، واستكمال التشطيبات النهائية بقاعة الاحتفالات الرئيسية، وكلف قطاع الكهرباء بسرعة توصيل التيار والتأكد من كفاءة عمل التوصيلات والأجهزة الملحق، فضلًا عن الالتزام بمعدلات رصف وتسوية الطرق الداخلية وتنفيذ المسطحات الخضراء بالتزامن مع انتهاء أعمال توصيل المرافق.

وأشار الزملوط، إلى متابعة أعمال التشطيبات بنموذج الوحدة السكنية الصديقة للبيئة، والتي تعد أحد مبادرات الاستثمار الأخضر واستغلال الموارد الطبيعية والبيئية.

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