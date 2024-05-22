وزيرة الدولة لشئون الخارجية الفلسطينية تطالب ألمانيا بالاعتراف بفلسطين

دعت وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيية فارسين شاهين، ألمانيا إلى ضرورة أن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كونه سيؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقالت خلال اللقاء الذي جمعها مع رئيس مكتب تمثيل ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا يمكنها أن تلعب دورا أساسيا يؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الضرورية، واتخاذ خطوات لوقف انتهاكات المستعمرين وجرائمهم المتصاعدة بحق شعب فلسطين.

وبحسب وكالة «وفا»، أشادت شاهين، بقرار الحكومة الألمانية استئناف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، معربة عن شكرها لدعمها المتواصل الذي تقدمه لشعب فلسطين، سواء من خلال مشروعات تنموية، أو المساهمة في بناء القدرات والبنية التحتية، مؤكدة أن هذه المساعدات تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب.

واستعرضت، خطط الحكومة وتطلعاتها، إذ أكدت ضرورة دعم الحكومة وتمكينها وتحقيق الاستقرار المالي لها، كما أكدت أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، وضرورة عقد جلسة مشاورات سياسية بشكل دوري، وتفعيل اللجان الحكومية المشتركة.

كما تطرقت شاهين، إلى مجمل التطورات السياسية في فلسطين، خاصة الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعب فلسطين في قطاع غزة جراء النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتصعيد إسرائيل عدوانها الوحشي بحق المدنيين العزل.

بدوره، أكد أوفتشا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، واستمرار بلاده في تقديم الدعم لشعب فلسطين من خلال العديد من المشروعات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا التعاون يدل على مدى اهتمام الحكومة الألمانية والتزامها تجاه فلسطين، والحرص على تقديم المساعدة في العديد من القطاعات.



