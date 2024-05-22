خفض الفائدة الرئيسية في المجر نصف نقطة مئوية

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قام البنك المركزي المجري بتسريع خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تباطؤ التضخم في البلاد بأكثر من التوقعات، لتحفيز الاقتصاد.

وقرر البنك المركزي اليوم خفض الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) إلى 25ر7% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وتم خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، حيث كان أخر خفض للفائدة في أبريل الماضي بمقدار 50 نقطة أساس أيضا.

يأتي ذلك في حين أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في المجر خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر3% مقابل 6ر3% خلال الشهر السابق. ورغم ذلك فإن معدل التضخم مازال داخل النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري منذ بداية العام الحالي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا إلى 1ر4% وهو أقل مستوى له منذ 31 شهرا. وكان معدل التضخم في حدود التوقعات.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجل اقتصاد المجر نموا بمعدل 1ر1% سنويا بعد نموه بمعدل 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي مدعوما بشكل أساسي بالطلب المحلي القوي. ويتوقع البنك المركزي المجري نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2 و3% خلال العام الحالي.