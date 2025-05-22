أكدت محافظة القاهرة عدم وجود أي تداعيات للهزة الأرضية التى شعروا بها صباح اليوم، ولم ينتج عنها أى تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر.

وأشارت محافظة القاهرة، في بيان لها اليوم الخميس، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قاما بالمتابعة مع مديرية أمن القاهرة، والحماية المدنية، وجميع الأحياء، وتبين هدوء الحالة وجاري استمرارية المتابعة.

كان معهد البحوث الفلكية أعلن أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت تعرض مدينة مرسى مطروح لهزة أرضية صباح اليوم، كانت على بعد 499 كيلومترا من المدينة.

وأضاف المعهد أن الهزة كانت بقوة 6.2 ريختر وعلى عمق 68 كيلومترا، وحدثت في تمام الساعة السادسة صباحا و19 دقيقة بالتوقيت المحلي المصري.

وأكد المعهد أنه ورد إليه ما أفاد بشعور السكان بالهزة، ولكن لم يحدث أي خسائر سواء في الممتلكات أو الأرواح.