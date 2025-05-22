محافظ مطروح: موافقة مشيخة الأزهر على إدراج إنشاء معهد أولاد الحاج علي الابتدائي بخطة العام المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة مشيخة الأزهر الشريف على إدراج إنشاء معهد أولاد الحاج على الابتدائي بمدينة مرسى مطروح في خطة الأزهر للعام المالي القادم 2025/2026 والانتهاء من الرسم الهندسي والمقايسة الخاصة بإنشائه؛ لخدمة أهالي المنطقة وحفاظا على العملية التعليمية بها وللصالح العام.

وأشار المحافظ إلى أنه مخصص مساحة 1055م2 لإنشاء المعهد الديني الأزهري بمنطقة الحاج على بطريق السلوم.

وأكد سرعة مشيخة الأزهر في الاستجابة والموافقة على طلب المحافظة تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور والتيسير عليهم نظرا للإقبال المتزايد من الطلاب على التعليم الأزهري بمطروح، مثمنا ما يقوم به الأزهر الشريف من جهود مضنية لنشر الدين الوسطي والتعريف بصحيح الدين وتعميق المنهج الأزهري لمجابهة الأفكار الضالة والهدامة في المجتمع.