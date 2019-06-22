ترامب: الاتفاق مع إيران فتح الطريق أمامها لإنتاج السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي فتح طريق إيران أمام إنتاج السلاح النووي، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم السبت.

وكانت إيران أعلنت صباح الخميس الماضيـ أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تراجع عن ضرب ثلاثة مواقع إيرانية ردًا على إسقاط الطائرة؛ تفاديًا لأضرار بشرية متوقعة، وذلك قبل التنفيذ بـ10 دقائق فقط، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

يأتي ذلك على خلفية التوترات التي تشهدها العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على إيران وتهديد الأخيرة بالانسحاب من الاتفاق النووي.

ويُذكر أن إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.