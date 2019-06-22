مدرب أوغندا يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية

أعلن سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى المقامة حاليا في مصر.

وجاء تشكيل أوغندا كالتالي..

دينيس أونيانجو، موروشيد جوكو، موجامبي، أرنولد أوكوي، خالد أوتشو، باتريك هنري كادو، جودفري والوسيمبي، حسن ماواندا، فاروكو ميا، عبده لومالا، ميشيل أزيرا.

في المقابل أعلن فلوران إيبينجي مدرب الكونغو تشكيل فريقه، الذي جاء كالتالي..

ماتامبي نجومبي، إيساما مبيكو، مارسيل تيسيراند، مبوكو، بولاسي، إليا لينا، كاويلا، كريستيان نيكاديو، بوكامبو، بوكادي بوب، مانجولو مبيبا.