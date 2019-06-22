نشطاء المناخ يتجهون نحو منجم للفحم البني في ألمانيا

بدأ مئات من تلاميذ المدارس التوافد على منطقة هوخنويكيرش، غربي ألمانيا، اليوم السبت لبدء مسيرة نحو منجم الفحم البني "جارتسفايلر" في إطار الاحتجاجات الدولية المعروفة باسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل" للمطالبة بمكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 2500 شخص في الاحتجاج الذي سيتضمن أعمال عصيان مدني لا تتسم بالعنف من أجل وقف العمل في المنجم، وهو الأكبر في ألمانيا ويعود إلى شركة الطاقة العملاقة "آر دابليو إي".

ومن المخطط تنظيم احتشاد آخر يضم ثلاثة آلاف شخص عقب ظهر اليوم بين منجم "جارتسفايلر" وبلدة كينبرج.

ويتولى تنظيم المظاهرات مجموعة "Ende Gelaende" ، التي تصنف نفسها على أنها حركة عصيان مدني احتجاجية تطالب بالحد من الاحتباس الحراري من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وفي ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، قام حوالي 800 متظاهر بإيقاف مسارات القطارات في المنطقة التي تعمل عادة كطريق لنقل الفحم إلى محطة توليد الطاقة "آر دابليو إي" في منطقة نويرات.

وتضم شبكة الاحتجاج "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى حد كبير طلاب مدارس، وتقودها الناشطة السويدية جريتا تونبرج 16 عاما.

ووصلت ذروة هذه الاحتجاجات التي تنظمها الناشطة أسبوعيا خارج البرلمان في ستوكهولم بإضراب مدرسي عالمي في 24 مايو الماضي، والذي نُظم في 131 دولة.