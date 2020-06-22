نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.
وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد والأسمنت للطن الواحد، على النحو التالي:
- حديد عز 9750 جنيها
- حديد المصريين 9500 جنيه
- المراكبي 9500 جنيه
- بشاي 9550جنيه
- حديد الجيوشي 9500 جنيه
-حديد مصر ستيل 9500 جنيه
- حديد العشري 9500 جنيه
- حديد العتال 9500 جنيه
فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:
- سعر طن الشركة العربية للأسمنت نحو 720 جنيها
- أسمنت حلوان سجل 718 جنيها للطن
- أسمنت أسيوط عند 703 جنيهات
- أسمنت النهضة 710 جنيهات
- لافارج للأسمنت 710 جنيهات
- أسمنت بني سويف 780 جنيها
- أسمنت السويس 715 جنيها