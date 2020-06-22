نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.

وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد والأسمنت للطن الواحد، على النحو التالي:

- حديد عز 9750 جنيها

- حديد المصريين 9500 جنيه

- المراكبي 9500 جنيه

- بشاي 9550جنيه

- حديد الجيوشي 9500 جنيه

-حديد مصر ستيل 9500 جنيه

- حديد العشري 9500 جنيه

- حديد العتال 9500 جنيه

فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

- سعر طن الشركة العربية للأسمنت نحو 720 جنيها

- أسمنت حلوان سجل 718 جنيها للطن

- أسمنت أسيوط عند 703 جنيهات

- أسمنت النهضة 710 جنيهات

- لافارج للأسمنت 710 جنيهات

- أسمنت بني سويف 780 جنيها‪

- أسمنت السويس 715 جنيها‪