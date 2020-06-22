 السلطات الهولندية تتهم المشجعين المتعصبين بإثارة الشغب أثناء مسيرة احتجاجية - بوابة الشروق
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السلطات الهولندية تتهم المشجعين المتعصبين بإثارة الشغب أثناء مسيرة احتجاجية

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 1:10 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 1:10 م

قالت السلطات الهولندية اليوم الاثنين إن المشجعين المتعصبين لكرة القدم هم المسؤولون عن أعمال الشغب خلال مسيرة احتجاجية على القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في لاهاي.

وقال رئيس هيئة الأمن الإقليمي هوبرت برولس للإذاعة الهولندية إن مجموعة تعمدت المواجهة مع الشرطة.

وكانت المظاهرة قد بدأت أمس الأحد سلمية، ولكن وفقا للشرطة، تغير الوضع، وأثار المئات من مشجعي كرة القدم الشغب. وجرى إلقاء القبض على نحو 400 شخص أمس، وتم الإفراج عن معظمهم خلال الليل.

وكان قد تم في البداية حظر المظاهرة، التي نظمتها جماعة فيروس مادنس، لأسباب تتعلق بالسلامة. ولكن بعدما تجمع نحو ألف شخص في ساحة بالقرب من محطة القطارات المركزية في لاهاي، سمح عمدة المدينة بتنظيم احتجاج محدود.

وعندما أراد المئات، ومعظمهم من المشجعين مثيري الشغب، التحرك في المدينة، تدخلت الشرطة وجرى إخلاء الساحة.


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