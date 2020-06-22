الأمن اللبناني يغلق مصنعا يزعم إنتاج مواد تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

أغلق الأمن اللبناني مصنعا يصدر منتجا طبيا من دون ترخيص، يزعم أنه يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وقام بإقفاله بالشمع الأحمر ومصادرة المنتج من الأسواق اللبنانية.



وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني – في بيان اليوم الاثنين– أنه توفرت لديه معلومات عن تصنيع منتج طبي غير مطابق للمواصفات والمعايير الطبية ودون ترخيص، عبارة عن ظرف تعقيم ينبعث منه مادة كلور، ويدعي أنه يحمي من الإصابة بفيروس كورونا وأنه جرى بالفعل طرحه في الأسواق.



وأشار جهاز أمن الدولة إلى أنه قام بمداهمة المصنع بناء على أمر قضائي، وإغلاقه بالشمع الأحمر ومصادرة المنتج من الأسواق اللبنانية، داعيا جميع اللبنانيين إلى عدم بيع أو شراء أو ترويج أو استعمال هذا المنتج حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة القانون.