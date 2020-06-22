وزير خارجية العراق: سياستنا الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنّ سياسة بلاده الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.

وأشاد الوزير حسين، في اتصال هاتفي تلقّاه من نظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان، بدور فرنسا المُهِمّ في مُقارَعة تنظيمات داعش الإرهابيّة، والدعم المُقدّم إلى القوات الأمنيّة العراقية من خلال التدريب، والمساعدات اللوجستيّة الأخرى.

ودعا الوزير العراقي، حسبما أفاد بيان للخارجية العراقية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، إلى ضرورة استمرار العمل معاً لدحر تهديدات داعش.

وأكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين أنه من الواجب على الدول الأخرى احترام سيادة العراق، واتباع مبدأ عدم التدخل، وحلّ المشاكل عن طريق الحوار، مؤكدا أنّ الحوارات ستستمرّ مع حلف الناتو حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة داعش.

من جهته، أكّد لودريان دعم بلاده لسيادة العراق، مُشيراً إلى أهمّية تقديم الدعم في تحقيق الاستقرار الإقليميّ بالمنطقة.

وأشاد الوزير الفرنسي بجولة الحوار الاستراتيجيّ الأولى التي جرت بين بغداد وواشنطن، وما تضمّنت من الاتفاق على حفظ سيادة العراق، واستقلاليّة القرار العراقيّ، مُشدّداً على ضرورة إبعاد العراق عن أيّ توترات بالمنطقة.

وتطرّق الوزير الفرنسيّ إلى ضرورة دعم العراق اقتصاديّاً والعودة إلى قرارات مؤتمر الكويت المتعلقة بإعادة الإعمار، وتفعيل تلك القرارات لكي تتمكّن الدول التي شاركت في المؤتمر من تنفيذ ما وعدت به في هذا الإطار، مُؤكّداً استمرار بلاده بتقديم الدعم في شتى المجالات خُصُوصاً إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ.