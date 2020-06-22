ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 941 منها 256 حالة وفاة

رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء يوم السادس من مايو 2020. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أمس الأحد، إلى 941 حالة، بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد (تابعة للحكومة)، إنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 256 فيما تماثل للشفاء 347شخصا.

جدير بالذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا منها حالة وفاة وحالتا تعافي، فيما تؤكد مصادر محلية انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.